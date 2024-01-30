  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
В тренде

Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина

Наши за границей
Обновлено

Как пишут СМИ, украинец останется

Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, кажется, определился с будущем в мадридском клубе вратарей Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги.

Так, по данным Don Diario, Перес хочет оставить в команде украинца и предложить ему новый контракт.

А вот Кепа отправится назад в "Челси" по окончанию срока аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Также отмечается, что Перес уже поговорил на эту тему с главным тренером команды Карло Анчелотти и пояснил ему свою позицию.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.

По теме
yellow-arrow
Нинкович: Футбол в Австралии мне понравился больше, чем 9 лет в Динамо
yellow-arrow
Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Don Diario
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости