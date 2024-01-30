Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина

Президент мадридского " Реала " Флорентино Перес, кажется, определился с будущем в мадридском клубе вратарей Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги.

Так, по данным Don Diario, Перес хочет оставить в команде украинца и предложить ему новый контракт.

А вот Кепа отправится назад в "Челси" по окончанию срока аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Также отмечается, что Перес уже поговорил на эту тему с главным тренером команды Карло Анчелотти и пояснил ему свою позицию.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.