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В Динамо не будет. Качараба из чешского клуба перейдет в словацкий

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Тарас станет игроком ДАК 1904

В Динамо не будет. Качараба из чешского клуба перейдет в словацкий

Фото: ФК Славия

Новина українською

Украинский защитник Тарас Качараба сменит клуб в Европе.

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Как сообщает журналист Петр Слонка, Тарас из чешской "Славии", где он играл до недавнего момента, перейдет в словацкий "ДАК 1904 Дунайска Стреда".

При этом источник не раскрывает деталей перехода 29-летнего футболиста.

В этом сезоне защитник сыграл за "Славию" всего два матча (оба по 90 минут) за "Славию", отметившись 1 голевой передачей.

Ранее СМИ писали, что Тарасом интересовалось киевское "Динамо", однако затем киевляне отказались от подписания игрока.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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