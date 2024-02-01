В Динамо не будет. Качараба из чешского клуба перейдет в словацкий
Тарас станет игроком ДАК 1904
Фото: ФК Славия
Украинский защитник Тарас Качараба сменит клуб в Европе.
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Как сообщает журналист Петр Слонка, Тарас из чешской "Славии", где он играл до недавнего момента, перейдет в словацкий "ДАК 1904 Дунайска Стреда".
При этом источник не раскрывает деталей перехода 29-летнего футболиста.
В этом сезоне защитник сыграл за "Славию" всего два матча (оба по 90 минут) за "Славию", отметившись 1 голевой передачей.
Ранее СМИ писали, что Тарасом интересовалось киевское "Динамо", однако затем киевляне отказались от подписания игрока.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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