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Вест Хэм против Борнмута. Забарный традиционно выйдет в старте

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Сейчас Борнмут без Ильи тяжело представить

Вест Хэм против Борнмута. Забарный традиционно выйдет в старте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 февраля, в рамках 22-го тура АПЛ "Вест Хэм" примет "Борнмут". Матч начнется в 21:30.

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В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный, который займет свое традиционное место в центре обороны.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 24 матча во всех турнирах без результативных действий.

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