Вест Хэм против Борнмута. Забарный традиционно выйдет в старте
Сейчас Борнмут без Ильи тяжело представить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 февраля, в рамках 22-го тура АПЛ "Вест Хэм" примет "
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В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный, который займет свое традиционное место в центре обороны.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 24 матча во всех турнирах без результативных действий.
Our Cherries this evening ????⬇️ pic.twitter.com/Cpg5T3HmqE— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 1, 2024
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