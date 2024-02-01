Вест Хэм против Борнмута. Забарный традиционно выйдет в старте

Сегодня, 1 февраля, в рамках 22-го тура АПЛ "Вест Хэм" примет " Борнмут ". Матч начнется в 21:30.

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В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный, который займет свое традиционное место в центре обороны.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 24 матча во всех турнирах без результативных действий.