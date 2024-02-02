Коваленко не могут дождаться, Малиновский - замечательная ставка. Тренеры Эмполи и Дженоа об украинцах
В субботу в Серии А состоится украинское дерби
В субботу в 16:00 по Киеву в Эмполи состоится матч 23-го тура Серии А, в котором местная команда примет "Дженоа". Таким образом, мы увидим украинское дерби между Виктором Коваленко и Русланом Малиновским. На предматчевых пресс-конференциях тренерам команд были заданы конкретные вопросы об украинцах, ответы на которые мы здесь приводим. "Я рад за Руслана", - ответил Альберто Джилардино на вопрос, стал ли Малиновский символом "Дженоа". "Это была замечательная ставка для всех: для клуба и для нас. Мы рады, и я надеюсь, что он будет играть на таком же уровне и далее". "По моему мнению, Коваленко - универсальный игрок с важным характером. Он возвращается после травмы и должен вернуться с ментальной безопасностью. Я не могу дождаться момента, когда смогу дать ему шанс", - заявил наставник "Эмполи" Давиде Никола, назначенный на пост менее трех недель тому. Следует напомнить, что Малиновский - постоянный игрок стартового состава "Дженоа", а вот Коваленко выходил за "Эмполи" с первой минуты в лиге лишь дважды и в 2024-ом году и вовсе не сыграл ни минуты из-за травмы. Контракт Руслана был выкуплен вчера за семь миллионов евро у марсельского "Олимпика", а Виктор до сих пор в аренде из "Аталанты". В первом круге команды встречались в Генуе в начале декабря и сыграли вничью 1:1. Тогда Малиновский забил, а Коваленко отдал ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн