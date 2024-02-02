Коваленко не могут дождаться, Малиновский - замечательная ставка. Тренеры Эмполи и Дженоа об украинцах

В субботу в 16:00 по Киеву в Эмполи состоится матч 23-го тура Серии А, в котором местная команда примет "Дженоа". Таким образом, мы увидим украинское дерби между Виктором Коваленко и Русланом Малиновским. На предматчевых пресс-конференциях тренерам команд были заданы конкретные вопросы об украинцах, ответы на которые мы здесь приводим.

"Я рад за Руслана", - ответил Альберто Джилардино на вопрос, стал ли Малиновский символом "Дженоа". "Это была замечательная ставка для всех: для клуба и для нас. Мы рады, и я надеюсь, что он будет играть на таком же уровне и далее".

"По моему мнению, Коваленко - универсальный игрок с важным характером. Он возвращается после травмы и должен вернуться с ментальной безопасностью. Я не могу дождаться момента, когда смогу дать ему шанс", - заявил наставник "Эмполи" Давиде Никола, назначенный на пост менее трех недель тому.

Следует напомнить, что Малиновский - постоянный игрок стартового состава "Дженоа", а вот Коваленко выходил за "Эмполи" с первой минуты в лиге лишь дважды и в 2024-ом году и вовсе не сыграл ни минуты из-за травмы. Контракт Руслана был выкуплен вчера за семь миллионов евро у марсельского "Олимпика", а Виктор до сих пор в аренде из "Аталанты".

В первом круге команды встречались в Генуе в начале декабря и сыграли вничью 1:1. Тогда Малиновский забил, а Коваленко отдал ассист.