Лунин окончательно выиграл конкуренцию у Кепы. Анчелотти убежден, что украинец – основной голкипер Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги за роль первого номера в "Реале". Об этом сообщает Defensa Central.

Согласно информации источника, игра Лунина убедила наставника мадридцев Карло Анчелотти, что основным голкипером команды на данный момент должен быть украинец. Свое решение тренер объявил на базе "сливочных".

Лунин закрепил за собой место в основе, как минимум, до возвращения Тибо Куртуа. В настоящее время он восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена. Эту травму бельгиец получил в августе прошлого года и рисковал уже не сыграть в этом сезоне, однако его восстановление происходит лучше, чем прогнозировалось. Тибо может вернуться уже в апреле.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, в шести из которых оставил свои ворота сухими. В общей сложности он пропустил 12 голов.

Следующий поединок "Реал" сыграет завтра, 4 февраля. Это будет мадридское дерби против "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу".