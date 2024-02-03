Яремчук впервые через месяц выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги
Украинец получил шанс сыграть против аутсайдера
Getty Images / Global Images Ukraine
"Валенсия" и "Альмерия" встретятся в 23 туре испанского чемпионата. Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "лос чес".
STARTING XI ????????????#ValenciaAlmería #VCFDNA pic.twitter.com/7Uy7YLc4qV— Valencia CF (@valenciacf_en) February 3, 2024
Это будет второй матч с первых минут для украинца в Ла Лиге в этом году. В последний раз он играл в старте 2 января против "Вильярреала" – тогда отличился забитым голом на четвертой минуте. В общей сложности на его счету один мяч в 15 встречах текущего чемпионата.
Перед этим поединком “Валенсия” идет на восьмом месте Ла Лиги, а “Альмерия” занимает последнюю позицию в турнирной таблице.
Матч начнется в 15.00.
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