Яремчук впервые через месяц выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги

"Валенсия" и "Альмерия" встретятся в 23 туре испанского чемпионата. Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "лос чес".

Это будет второй матч с первых минут для украинца в Ла Лиге в этом году. В последний раз он играл в старте 2 января против "Вильярреала" – тогда отличился забитым голом на четвертой минуте. В общей сложности на его счету один мяч в 15 встречах текущего чемпионата.

Перед этим поединком “Валенсия” идет на восьмом месте Ла Лиги, а “Альмерия” занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

Матч начнется в 15.00.