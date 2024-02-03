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Во второй раз в 2024 году вышел в старте и снова забил. Яремчук отличился в воротах Альмерии

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Третий гол украинца в Испании

Во второй раз в 2024 году вышел в старте и снова забил. Яремчук отличился в воротах Альмерии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" в рамках 23 тура чемпионата Испании противостоит "Альмерии". По состоянию на 23 минуту счет матча стал уже 2:0.

Второй гол – на счету украинца Романа Яремчука. Нападающий замкнул навес Пепелу, который подал с левого фланга. Яремчук головой пробил в левый угол.

Сразу после забитого украинец снял футболку, за что получил желтую карточку.

Интересно, что Яремчук второй раз в 2024 году вышел в стартовом составе “Валенсии” в Ла Лиге и второй раз отличился голом в первом тайме. В общей сложности на его счету три мяча за "лос чес" (еще один – в Кубке).

Следить за ходом побоев матча "Валенсия" – "Альмерия" можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Роман Яремчук Валенсия Альмерия
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