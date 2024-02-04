  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Русин второй раз подряд начнет матч Сандерленда на скамейке для запасных
В тренде

Русин второй раз подряд начнет матч Сандерленда на скамейке для запасных

Наши за границей

На этот раз – против середняка чемпионата

Русин второй раз подряд начнет матч Сандерленда на скамейке для запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 30 тура Чемпионшипа "Мидлсбро" встретится с "Сандерлендом". Украинский нападающий Назарий Русин начнет поединок со скамьи для запасных.

Уже второй раз подряд форвард не выходит в основе первой команды. В общей сложности на его счету 13 матчей в текущем чемпионате. Он отличился одним голом и одним ассистом. Также еще три мяча Русин забил за команду U-21 в трех встречах.

Перед этим матчем “Сандерленд” находится на девятом месте в турнирной таблице, а “Мидлсбро” идет на 12 месте. Между командами разрыв в три очка.

Встреча начнется в 14.00.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура Примеры
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Мидлсбро Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости