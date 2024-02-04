Русин второй раз подряд начнет матч Сандерленда на скамейке для запасных

В рамках 30 тура Чемпионшипа "Мидлсбро" встретится с "Сандерлендом". Украинский нападающий Назарий Русин начнет поединок со скамьи для запасных.

Уже второй раз подряд форвард не выходит в основе первой команды. В общей сложности на его счету 13 матчей в текущем чемпионате. Он отличился одним голом и одним ассистом. Также еще три мяча Русин забил за команду U-21 в трех встречах.

Перед этим матчем “Сандерленд” находится на девятом месте в турнирной таблице, а “Мидлсбро” идет на 12 месте. Между командами разрыв в три очка.

Встреча начнется в 14.00.