Украинский тренер возглавил новый болгарский клуб

Украинский тренер Александр Бабич, известный по работе в одесском "Черноморце", "Мариуполе" и криворожском "Кривбассе", вчера возглавил болгарский "Пирин". Этот клуб стал для 44-летнего специалиста вторым зарубежным в профессиональной карьере. Как уже сообщалось, до "Пирина" он работал тренером-консультантом в любительской "Фратрии". Новоиспеченный рулевой клуба первого дивизиона Болгарии из одноименного города дал интервью корреспонденту UA-Футбол.

– Контракт с "Пирином" заключил на полтора года, - рассказывает Бабич. - Первоочередная задача перед командой - избежать "вылета" и закрепиться в первой лиге. У клуба до этого были финансовые проблемы, однако сейчас мы общались с генеральным директором клуба и мэром города, и перспективы у "Пирина" обнадеживающие – с нового сезона подписаны контракты с новыми инвесторами. Так что будущее клуба выглядит светлым.

– Сколько времени прошло от предложения возглавить команду до подписания контракта?

– Немного. Это были самые быстрые переговоры. Дело в том, что у меня была договоренность с президентом моего предыдущего клуба, "Фратрии", что в случае, если мне поступит конструктивное предложение, мы готовы будем пожать друг другу руки и расстаться друзьями.

- Как формировались ваши впечатления о новой команде?

- За неделю или чуть больше я успел увидеть два контрольных матча с участием "Пирина", а сегодня познакомился с командой вживую, проведя с ней первую тренировку. Во время занятия увидел хорошие эмоции подопечных, что внушает надежду и позитив. Я убежден, что сейчас команда находится не на том месте, где должна быть. Однако учитывая проблемные финансовые составляющие, которые были у предыдущих тренера и руководства клуба, считаю, что ситуация решаема.

- Кто входит в ваш тренерский штаб?

- Моими помощниками являются двое соотечественников – Артем Филимонов, выполняющий функции тренера-аналитика, и Александр Лавренцов, отвечающий за работу с вратарями.

- Намерены ли использовать в "Пирине" украинских футболистов?

– Сейчас в команде есть вратарь Максим Ковалев, игравший в Украине за херсонский "Кристалл". Еще двое футболистов, которые недавно защищали цвета "Пирина", ушли. Это атакующие игроки Дмитрий Семенов и Даниил Кондраков. На данном этапе знакомимся с футболистами в тренировочном процессе. Думаю, если у кого-то из украинцев будет желание и возможность выехать в Болгарию, то конечно же, такие варианты будем рассматривать