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Коваленко снова остался в запасе Эмполи на очередной тур чемпионата Италии

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Виктор снова начинает с запаса

Коваленко снова остался в запасе Эмполи на очередной тур чемпионата Италии

Фото: ФК Емполі

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 9 февраля, в рамках 24-го тура Серии А "Эмполи" на выезде сыграет против "Салернитаны". Матч начнется в 21:45.

Украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко в заявке на матч, но остался в запасе.

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Напомним, что в текущем сезоне украинский хавбек провел за "Эмполи" 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Последний раз украинец выходил в стартовом составе своей команды 30 декабря 2023 года.

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