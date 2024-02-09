Коваленко снова остался в запасе Эмполи на очередной тур чемпионата Италии
Виктор снова начинает с запаса
Фото: ФК Емполі
В пятницу, 9 февраля, в рамках 24-го тура Серии А "
Украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко в заявке на матч, но остался в запасе.
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Напомним, что в текущем сезоне украинский хавбек провел за "Эмполи" 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Последний раз украинец выходил в стартовом составе своей команды 30 декабря 2023 года.
Alle 20.45 allo StadioArechi la sfida contro la Salernitana; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 9, 2024
EMPOLI: Caprile; Grassi, Gyasi, Cacace, Cerri, Bereszynski, Zurkowski, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli pic.twitter.com/DaqVcdsr3u
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