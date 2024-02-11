Пластун: Если на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться, а жить своей жизнью

Защитник с украинским паспортом Игорь Пластун прокомментировал свое отношение к футболистам и тренерам из России.

“ – Главным тренером “Ордабасы” является белорус Александр Седнев. В штабе, если верить Трансфермаркту, присутствует и российский специалист. Также в команде играет нападающий из Белоруссии. Вы учитывали это перед трансфером?

– В штабе есть и украинские специалисты. Седнев раньше много работал с украинскими футболистами. Я уже разговаривал с ним. Он очень хорошо отзывается обо всех украинцах, с которыми он пересекался. Я пока плохо знаком с составом “Ордабасы”. В первый день увидел, что в команде много местных футболистов.

Полагаю, если ты сейчас на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться. Надо продолжать жить своей жизнью. Пусть нас ужасаются все.