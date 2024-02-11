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Пластун: Если на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться, а жить своей жизнью

Наши за границей

Такое кредо у защитника по отношению к представителям страны-террориста

Пластун: Если на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться, а жить своей жизнью

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник с украинским паспортом Игорь Пластун прокомментировал свое отношение к футболистам и тренерам из России.

– Главным тренером “Ордабасы” является белорус Александр Седнев. В штабе, если верить Трансфермаркту, присутствует и российский специалист. Также в команде играет нападающий из Белоруссии. Вы учитывали это перед трансфером?

– В штабе есть и украинские специалисты. Седнев раньше много работал с украинскими футболистами. Я уже разговаривал с ним. Он очень хорошо отзывается обо всех украинцах, с которыми он пересекался. Я пока плохо знаком с составом “Ордабасы”. В первый день увидел, что в команде много местных футболистов.

Полагаю, если ты сейчас на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться. Надо продолжать жить своей жизнью. Пусть нас ужасаются все.

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– А перед трансфером вообще тема политики с тренером или менеджментом поднималась?

– Нет, эту тему мы не затрагивали. Вчера у “Ордабасы” был запланирован спарринг с российским клубом (Факел (Воронеж), – прим.), но без нас. Тренеры и менеджеры понимают, почему мы [украинцы] играть не будем.

Украинцам в спорте приходится встречаться с россиянами. Часто подобное можно увидеть, например, в теннисе. Они играют. Жизнь продолжается. Думаю, что спустя годы все это будет и в футболе. Возможно, команды не будут играть между собой, а игроки 100% будут пересекаться между собой.

– То есть вам большое присутствие в чемпионате Казахстана белорусских и российских игроков не станет проблемой?

– Я не знаю составы других команд, много ли здесь россиян. Я всегда смотрю только на себя”, - сказал Пластун.

Игорь перешел в “Ордабасы” несколько дней назад, подписав годовой контракт.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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