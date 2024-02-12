Сабо: Малиновский однозначно снизил свою планку. Дженоа - посредственная команда без амбиций

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре украиснкого хавбека Руслана Малиновского в составе " Дженоа ".

– Йожеф Йожефович, как оцените гол Малиновского "Аталанте" в недавнем матче (1:4) ?

– Руслан забил свой коронный гол с левой с дальней дистанции. Что сказать, исполнил он хорошо, у вратаря не было шансов.

– Малиновский забил 3-й гол в 23-х матчах за "Дженоа". Также на его счету 2 ассиста. Это хороший показатель для него?

– У него очень маленькая результативность. Это не идет ни в какое сравнение с "Аталантой", где он становился лучшим ассистентом Серии А, забивая за сезон восемь мячей. А переходы Малиновского из одной команды в другую – сначала "Марсель", теперь "Дженоа" – не очень хорошо сказываются на нем. Это особенно обидно, потому что Руслан хороший, работоспособный и умненький футболист.

– "Дженоа" – это команда его уровня?

– Конечно, нет. Это посредственная команда без амбиций. Малиновский однозначно снизил свою планку, перейдя в "Дженоа". Он стал хуже играть, не всегда даже в основу попадает. И это в 12-й команде в турнирной таблице Серии А!

– Малиновскому уже 30 лет. Как вы думаете, он еще поиграет на высоком уровне?

– Я не думаю, что он будет долго играть. Возраст есть возраст. Малиновский хорош в отборах и атаке, но технически и физически он уже сдает. Вряд ли мы его увидим в более сильной команде. А с его характером он и вовсе может быстро закончить с футболом.