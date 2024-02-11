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Пушка Малиновского не помогла. Дженоа - Аталанта 1:4. Видеообзор матча
Дженоа - Аталанта ⋉1:4⋊ Видео и обзор матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Аталанта"
"Аталанта" громит "Дженоа" на выезде. Голом отметился Руслан Малиновский в своем стиле, однако этого оказалось недостаточно. После пропущенного мяча подопечные Гасперини забили еще 3 и завершили матч уверенной победой.
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Серия А. 24-й тур
Генуя. "Луиджи Ферарис"
Голы: Малиновский 51 - Де Кетеларе 32, Коопмейнерс 55, Дзаппакоста 90+10, Туре 90+13
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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