Пушка Малиновского не помогла. Дженоа - Аталанта 1:4. Видеообзор матча

"Аталанта" громит "Дженоа" на выезде. Голом отметился Руслан Малиновский в своем стиле, однако этого оказалось недостаточно. После пропущенного мяча подопечные Гасперини забили еще 3 и завершили матч уверенной победой.

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