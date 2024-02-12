Сабо - в контексте Малиновского: Многие жены начинают рассказывать тренерам и игрокам, как нужно играть. Это неправильно!
Эксперт порассуждал, почему хавбек все-таки ушел из Аталанты
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о том, почему украинский хавбек Руслан Малиновский ушел из "
– Вы говорили, что лучшие свои годы Малиновский провел в "Аталанте". Как вы думаете, почему Руслан ушел из бергамского клуба?
– Скорее всего, это его пошли. У Руслана был конфликт с Гасперини. Тренер конфликтовал не только с Малиновским, но и с другими футболистами, у него сложный характер, но как специалист он хорош. "Аталанта" при нем всегда держится на высоком уровне. Гасперини равняется на Лобановского, а это значит, что он требовательный тренер.
– Не может ли причиной конфликта с Гасперини быть жена Малиновского Роксана, которая очень часто высказывается в соцсетях и печати о футболе? Однажды она даже пожаловалась на раннюю замену Руслана.
– Я считаю, что женам футболистов вообще нечего туда вклиниваться. Многие жены начинают рассказывать тренерам и игрокам, как нужно играть. Это неправильно!
Роксана? Может, поэтому Малиновский и страдает, раз никуда не подходит. Я ведь не знаю, какой у него характер.
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