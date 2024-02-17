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Вестерло Сидорчука одолел Стандард. Известны оценки Сергея за матч

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Обновлено

2:1

Вестерло Сидорчука одолел Стандард. Известны оценки Сергея за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 16 февраля, состоялся матч "Вестерло" - "Стандард" в рамках бельгийской Про-лиги (2:1).

В конце первого тайма на 36-й минуте игрок "Вестерло" Хауторп Мадсен реализовал 11-метровый удар, но ответа долго ждать не пришлось. На 45' Лаифис из "Стандарда" сравнял счет - 1:1.

После перерыва на 62-й минуте полузащитник "Вестерло" Ев забил последний гол в этом матче - 2:1.

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Напомним, что в стартовом составе "Вестерло" вышел украинец Сергей Сидорчук, он отыграл 85 минут.

Статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 7.0 (sofascore) и 6.9 (whoscored).

За все игровое время Сергей отдал 32/39 (82%) точных передач, имел успех в трех удачных обводках из шести и в целом сделал 48 касаний к мячу.

Вестерло Сидорчука одолел Стандард. Известны оценки Сергея за матч - изображение 1
Вестерло Сидорчука одолел Стандард. Известны оценки Сергея за матч - изображение 2
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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