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Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе

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На игру с Наполи

Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руслан Малиновский вчера, 18 февраля, сыграл 23 минуты против "Наполи". Главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино, оценивая выступление полузащитника Мортена Френдрупа, вспомнил и о том, почему Малиновский не вышел из старта.

"Он бегает по всему полю и хорошо это делает - сегодня он нашел гол. Мы пытаемся работать над его контролем мяча и ударом из-за пределов штрафной, поэтому сегодня он порадовал нас.

Было нелегко выбрать состав, потому что некоторые важные игроки, такие как Малиновский, забивший в ворота "Аталанты", остаются на скамейке запасных. Мне нужно было сделать выбор, исходящий из интерпретации матча и соперника.

Сегодня мы дали отличный ответ "Наполи", – сказал коуч.

В текущем сезоне Руслан сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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