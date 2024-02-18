Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе

Руслан Малиновский вчера, 18 февраля, сыграл 23 минуты против "Наполи". Главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино, оценивая выступление полузащитника Мортена Френдрупа, вспомнил и о том, почему Малиновский не вышел из старта.

"Он бегает по всему полю и хорошо это делает - сегодня он нашел гол. Мы пытаемся работать над его контролем мяча и ударом из-за пределов штрафной, поэтому сегодня он порадовал нас.

Было нелегко выбрать состав, потому что некоторые важные игроки, такие как Малиновский, забивший в ворота "Аталанты", остаются на скамейке запасных. Мне нужно было сделать выбор, исходящий из интерпретации матча и соперника.

Сегодня мы дали отличный ответ "Наполи", – сказал коуч.