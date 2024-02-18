Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе
На игру с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский вчера, 18 февраля, сыграл 23 минуты против "Наполи". Главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино, оценивая выступление полузащитника Мортена Френдрупа, вспомнил и о том, почему Малиновский не вышел из старта.
"Он бегает по всему полю и хорошо это делает - сегодня он нашел гол. Мы пытаемся работать над его контролем мяча и ударом из-за пределов штрафной, поэтому сегодня он порадовал нас.
Было нелегко выбрать состав, потому что некоторые важные игроки, такие как Малиновский, забивший в ворота "Аталанты", остаются на скамейке запасных. Мне нужно было сделать выбор, исходящий из интерпретации матча и соперника.
Сегодня мы дали отличный ответ "Наполи", – сказал коуч.
В текущем сезоне Руслан сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
- Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
- 9 сейвов. Лунин - лучший игрок матча Лейпциг - Реал по версии WhoScored и SofaScore
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО