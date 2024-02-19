Трубин установил историческое достижение в Бенфике
До украинца это не удавалось никому
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18 февраля "Бенфика" на своем поле разгромила "Визелу" (6:1) в рамках 22-го тура Примейры.
Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин сначала "привез" гол в собственные ворота, а в конце игры парировал удар с пенальти. Это произошло уже в третий раз в этом сезоне в чемпионате Португалии.
Отразив 11-метровый в поединке с "Визелой", Трубин вошел в историю "Бенфики". Никто ранее из вратарей лиссабонского клуба не парировал три удара с "точки" за сезон.
По два отбитых пенальти у Мануэла Бенту, Роберта Энке, Эдерсона и Одиссеаса Влаходимоса.
В нынешнем сезоне Трубин провел 31 матч, пропустив 27 мячей. Еще в 11-ти поединках он отстоял на "ноль".
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