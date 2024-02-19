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Трубин установил историческое достижение в Бенфике

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До украинца это не удавалось никому

Трубин установил историческое достижение в Бенфике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 февраля "Бенфика" на своем поле разгромила "Визелу" (6:1) в рамках 22-го тура Примейры.

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Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин сначала "привез" гол в собственные ворота, а в конце игры парировал удар с пенальти. Это произошло уже в третий раз в этом сезоне в чемпионате Португалии.

Отразив 11-метровый в поединке с "Визелой", Трубин вошел в историю "Бенфики". Никто ранее из вратарей лиссабонского клуба не парировал три удара с "точки" за сезон.

По два отбитых пенальти у Мануэла Бенту, Роберта Энке, Эдерсона и Одиссеаса Влаходимоса.

В нынешнем сезоне Трубин провел 31 матч, пропустив 27 мячей. Еще в 11-ти поединках он отстоял на "ноль".

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Источник:
PortugueseSoccer.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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