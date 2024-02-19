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Атлетик – Жирона, Эвертон – Пэлас. АУДИО трансляция матчей с участием Довбика, Цыганкова и Миколенко

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Атлетик – Жирона, Эвертон – Пэлас. АУДИО трансляция матчей с участием Довбика, Цыганкова и Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединков с участием украинских исполнителей.

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В Испании "Атлетик" примет "Жирону", а в Англии "Кристал Пэлас" приедет в гости к "Эвертону". Команда Мичела еще не выпала из гонки за золотом Примеры, а в свою очередь "ириски" настойчиво пытаются покинуть зону вылета. Добьются ли успеха команды украинцев? Забьет ли Довбик? Будут ли результативные действия у Цыганкова и Миколенко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 19 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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