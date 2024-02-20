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Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки

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Цыганков забил, но Жирона проиграла

Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао сыграла с "Атлеткиом" и проиграла со счетом 2:3.

В стартовом составе гостей вышли оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков. Первый отыграл весь матч без результативных действий, а второй был заменен на 89-й минуте, однако забил один из голов своей команды, замкнув прострел с фланга в начале второго тайма.

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По итогам матча статистические порталы оценили действия украинцев – Цыганков получил оценки 7.2 от WhoScored и 7.3 от SofaScore. Оценки Довбика – 6.6 и 6.8 соответственно.

Интересно, что Цыганков является лучшим игроком своей команды от WhoScored и в тройке - от SofaScore. Оценки Довбика условно средние по версии обоих порталов.

Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки - изображение 1Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки - изображение 2
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Атлетик (Бильбао) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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Djarik87 (Киевская область)
20.02.2024 в 00:32
За що Довбику такі високі бали? Два рази до м'яча доторкнувся
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Комментарии 1
Djarik87 (Киевская область)
20.02.2024 в 00:32
За що Довбику такі високі бали? Два рази до м'яча доторкнувся
Ответить
0
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