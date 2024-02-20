Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки
Цыганков забил, но Жирона проиграла
Girona
В рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао сыграла с "Атлеткиом" и проиграла со счетом 2:3.
В стартовом составе гостей вышли оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков. Первый отыграл весь матч без результативных действий, а второй был заменен на 89-й минуте, однако забил один из голов своей команды, замкнув прострел с фланга в начале второго тайма.
По итогам матча статистические порталы оценили действия украинцев – Цыганков получил оценки 7.2 от WhoScored и 7.3 от SofaScore. Оценки Довбика – 6.6 и 6.8 соответственно.
Интересно, что Цыганков является лучшим игроком своей команды от WhoScored и в тройке - от SofaScore. Оценки Довбика условно средние по версии обоих порталов.
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