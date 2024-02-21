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Бывший защитник Динамо находится на просмотре в европейском клубе

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Он не играл почти четыре года

Бывший защитник Динамо находится на просмотре в европейском клубе

Фото: Arka Gdynia

Новина українською

Украинский защитник Владимир Костевич может закрепиться в команде второго дивизиона Польши.

31-летний игрок проходит просмотр в "Арке" Гдыня, сообщает пресс-служба клуба.

Костевич имеет статус свободного агента. В марте 2023-го после ухода из киевского "Динамо" он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча. Ранее он в Польше также выступал за "Лех".

Напомним, Костевич - воспитанник "УФК Львов", также играл за "Карпаты". В 2020 году перешел в "Динамо", но из-за травм за команду так и не дебютировал. Киевляне отдавали защитника в аренду в "Рух", где он также на поле не появлялся.

Последний раз Костевич выходил на поле в официальном матче в июле 2020, когда он представлял "Лех" Познань.

"Арка" Гдыня занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Польши.

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Владимир Костевич Арка (Гдыня)
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Источник:
ArkaGdyniaSA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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