Бывший защитник Динамо находится на просмотре в европейском клубе
Он не играл почти четыре года
Фото: Arka Gdynia
Украинский защитник Владимир Костевич может закрепиться в команде второго дивизиона Польши.
31-летний игрок проходит просмотр в "Арке" Гдыня, сообщает пресс-служба клуба.
Костевич имеет статус свободного агента. В марте 2023-го после ухода из киевского "Динамо" он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча. Ранее он в Польше также выступал за "Лех".
Напомним, Костевич - воспитанник "УФК Львов", также играл за "Карпаты". В 2020 году перешел в "Динамо", но из-за травм за команду так и не дебютировал. Киевляне отдавали защитника в аренду в "Рух", где он также на поле не появлялся.
Последний раз Костевич выходил на поле в официальном матче в июле 2020, когда он представлял "Лех" Познань.
"Арка" Гдыня занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Польши.
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