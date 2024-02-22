Трубин: Для вратарей серия пенальти воспринимается проще, чем сама игра - нет такого давления

Украинский голкипер " Бенфики " Анатолий Трубин перед ответным матчем Лиги Европы против "Тулузы" посетил пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. Напомним, что первый матч в Лиссабоне завершился победой португальской команды 2:1.

– Это будет совсем другая игра, чем в Лиссабоне. Это ответная игра, на выезде, где соперник будет более агрессивным. Но все зависит от нас, нам придется стараться играть в свой футбол, проявлять свой стиль на поле. Все будет зависеть от нас.

– Если игра перейдет в серию пенальти, готовы ли вы решить исход матча?

– Почему нет? Я думаю, что для вратаря это одна из самых простых частей игры, потому что на нас нет такого давления, как во время самого матча.Впрочем, я надеюсь, что нам не придется переходить к пенальти и мы выиграем игру за 90 минут.

– Является ли вашей целью выигрыш Лиги Европы.

– Каждое соревнование очень важно для "Бенфики", но давайте будем идти шаг за шагом. Наша миссия сейчас здесь, в этой игре, — выйти в следующий раунд, и это то, на чем мы сосредоточены.

- Считаете ли вы, что Лига Европы – идеальная площадка для того, чтобы проявить себя?

– Интересный вопрос, но каждая игра за "Бенфику" – это хорошая возможность для всех игроков, но я сосредоточен не только на своей игре, но и на своей команде, и это самое главное – на команде.