Трубин: Для вратарей серия пенальти воспринимается проще, чем сама игра - нет такого давления
Голкипер Бенфики поделился ожиданиями от матча с Тулузой
instagram.com/slbenfica
Украинский голкипер "
– Это будет совсем другая игра, чем в Лиссабоне. Это ответная игра, на выезде, где соперник будет более агрессивным. Но все зависит от нас, нам придется стараться играть в свой футбол, проявлять свой стиль на поле. Все будет зависеть от нас.
– Если игра перейдет в серию пенальти, готовы ли вы решить исход матча?
– Почему нет? Я думаю, что для вратаря это одна из самых простых частей игры, потому что на нас нет такого давления, как во время самого матча.Впрочем, я надеюсь, что нам не придется переходить к пенальти и мы выиграем игру за 90 минут.
– Является ли вашей целью выигрыш Лиги Европы.
– Каждое соревнование очень важно для "Бенфики", но давайте будем идти шаг за шагом. Наша миссия сейчас здесь, в этой игре, — выйти в следующий раунд, и это то, на чем мы сосредоточены.
- Считаете ли вы, что Лига Европы – идеальная площадка для того, чтобы проявить себя?
– Интересный вопрос, но каждая игра за "Бенфику" – это хорошая возможность для всех игроков, но я сосредоточен не только на своей игре, но и на своей команде, и это самое главное – на команде.
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