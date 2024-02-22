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Лунин: Я очень сердился, когда пришел Кепа и сначала играл больше

Наши за границей
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На старте сезона Карло Анчелотти видел первым вратарем именно Кепу

Лунин: Я очень сердился, когда пришел Кепа и сначала играл больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин высказался о конкуренции с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой, которого клуб арендовал у "Челси" после травмы Тибо Куртуа.

– Я очень сердился, когда пришел Кепа и играл сначала больше. Был не согласен с этим. Но что я могу сделать? Работать и ждать шанса, пользоваться им, а решение принимают другие люди.

– Ты показывал это внешне тоже или держал в себе?

– Внешне я стараюсь никогда этого не показывать, потому что мы одна команда, один коллектив. Создавать какие-то конфликты – это не обо мне. Я это переживаю внутри. Даже дома я стараюсь это не показывать.

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С определенными людьми, конечно, я разговаривал. Что-то высказывал, но это останется приватно. На публику я никогда этого не показывал и не буду показывать.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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