Лунин: Я очень сердился, когда пришел Кепа и сначала играл больше
На старте сезона Карло Анчелотти видел первым вратарем именно Кепу
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Украинский голкипер "
– Я очень сердился, когда пришел Кепа и играл сначала больше. Был не согласен с этим. Но что я могу сделать? Работать и ждать шанса, пользоваться им, а решение принимают другие люди.
– Ты показывал это внешне тоже или держал в себе?
– Внешне я стараюсь никогда этого не показывать, потому что мы одна команда, один коллектив. Создавать какие-то конфликты – это не обо мне. Я это переживаю внутри. Даже дома я стараюсь это не показывать.
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С определенными людьми, конечно, я разговаривал. Что-то высказывал, но это останется приватно. На публику я никогда этого не показывал и не буду показывать.
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