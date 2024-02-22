Трубин - в старте Бенфики на ответный матч Лиги Европы с Тулузой
Вероятно, у Анатолия сегодня будет больше работы
Фото: SLBenfica
Сегодня, 22 февраля, состоятся 8 ответных матчей плей-офф раунда Лиги Европы, в одном из которых "Бенфика" на выезде сыграет с "Тулузой". Первый поединок в Лиссабоне закончился победой португальской команды 2:1.
В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
Ну и отметим, что всего в текущем сезоне Анатолий провел в составе "Бенфики" 31 матч, в которых пропустил 27 мячей и сыграл всухую в 11 поединках.
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