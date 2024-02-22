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Трубин - в старте Бенфики на ответный матч Лиги Европы с Тулузой

Наши за границей
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Вероятно, у Анатолия сегодня будет больше работы

Трубин - в старте Бенфики на ответный матч Лиги Европы с Тулузой

Фото: SLBenfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 февраля, состоятся 8 ответных матчей плей-офф раунда Лиги Европы, в одном из которых "Бенфика" на выезде сыграет с "Тулузой". Первый поединок в Лиссабоне закончился победой португальской команды 2:1.

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Ну и отметим, что всего в текущем сезоне Анатолий провел в составе "Бенфики" 31 матч, в которых пропустил 27 мячей и сыграл всухую в 11 поединках.

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Бенфика (Лиссабон) Тулуза Анатолий Трубин
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