Сын Шевченко Кристиан претендует на гол месяца за Уотфорд U-19. Видео

Сын Андрея Шевченко, Кристиан Шевченко, отметился красивым голом за юношескую команду "Уотфорда". Его реализованный момент претендует на гол месяца.

Кристиан получил мяч, протащил его к центру, затем обошел защитников и сильно пробил в правый верхний угол. У Шевченко-младшего есть еще 7 оппонентов в борьбе за награду.

Летом 2023 года украинский форвард стал игроком "Уотфорда" и сейчас выступает за команду U-18. Недавно Шевченко-младший получил вызов в резервный состав сборной Украины U-19.



На видео гол Кристиана - последний среди претендентов.