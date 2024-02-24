Сын Шевченко Кристиан претендует на гол месяца за Уотфорд U-19. Видео
Сольный проход в центр и мощный удар
Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"
Сын Андрея Шевченко, Кристиан Шевченко, отметился красивым голом за юношескую команду "Уотфорда". Его реализованный момент претендует на гол месяца.
Кристиан получил мяч, протащил его к центру, затем обошел защитников и сильно пробил в правый верхний угол. У Шевченко-младшего есть еще 7 оппонентов в борьбе за награду.
Летом 2023 года украинский форвард стал игроком "Уотфорда" и сейчас выступает за команду U-18. Недавно Шевченко-младший получил вызов в резервный состав сборной Украины U-19.
На видео гол Кристиана - последний среди претендентов.
A month of great goals. ????— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 24, 2024
What's your favourite? ???? pic.twitter.com/KUyVJBMMqZ
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