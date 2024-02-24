  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сын Шевченко Кристиан претендует на гол месяца за Уотфорд U-19. Видео
В тренде

Сын Шевченко Кристиан претендует на гол месяца за Уотфорд U-19. Видео

Наши за границей
Обновлено

Сольный проход в центр и мощный удар

Сын Шевченко Кристиан претендует на гол месяца за Уотфорд U-19. Видео

Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"

Новина українською

Сын Андрея Шевченко, Кристиан Шевченко, отметился красивым голом за юношескую команду "Уотфорда". Его реализованный момент претендует на гол месяца.

Кристиан получил мяч, протащил его к центру, затем обошел защитников и сильно пробил в правый верхний угол. У Шевченко-младшего есть еще 7 оппонентов в борьбе за награду.

Летом 2023 года украинский форвард стал игроком "Уотфорда" и сейчас выступает за команду U-18. Недавно Шевченко-младший получил вызов в резервный состав сборной Украины U-19.

На видео гол Кристиана - последний среди претендентов.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Как сыграл Сидорчук в чемпионате Бельгии. Обнародованные оценки за матч
yellow-arrow
Стали известны оценки Забарного за игру с Манчестер Сити
Уотфорд Кристиан Шевченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости