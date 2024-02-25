В Суперкубке Казахстана произошло украинское дерби с российским привкусом: победу праздновал Тобол
И здесь без россиян не обошлось
В матче за Суперкубок Казахстана встречались “Ордабасы” и “Тобол”. В обеих командах есть представители с украинским паспортом.
В основном составе “Ордабасы” появились Евгений Макаренко и Игорь Пластун, Евгений Шахов вышел с первых минут в составе “Тобола”. Все они провели полный матч, а вот Артем Беседин остался на скамейке для запасных.
В первом тайме отличился забитым голом Макаренко на 45-й минуте. “Тобол” сравнял на 63 минуте, а затем матч дошел до серии пенальти.
Из украинцев одиннадцатиметровый исполнял только Макаренко – свой гол он забил. Однако в итоге "Ордабасы" уступил в серии 4:5.
Для Шахова это второй трофей во время его выступлений за “Тобол”. В ноябре его команда победила “Ордабасы” в финале Кубка Казахстана со счетом 1:0.
Добавим, что вместе с Шаховым в стартовом составе “Тобола” вышел россиянин Альберт Габарев, который в сезоне 19/20 представлял “Алушту” из временно оккупированного Крыма.
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