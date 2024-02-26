Лунин отметился эффектным сейвом за Реал в матче против Севильи – ВИДЕО

В матче 26 тура чемпионата Испании "Реал" победил "Севилью" со счетом 1:0.

Весь поединок в составе "сливочных" провел украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету один сейв, однако он оказался очень эффектным.

На 62 минуте матча нападающий "андалусийцев" Исаак Ромеро завершал контратаку гостей ударом в упор. Лунин потянул этот удар коленом.

Для Андрея этот матч стал седьмым сухим в нынешнем сезоне Ла Лиги. В общей сложности на его счету за 14 поединков семь пропущенных мячей.

Благодаря победе "Реал" закрепился на первом месте. Отрыв от второй “Барселоны” составляет восемь очков, а от третьей “Жироны” девять. Правда, команда Довбика-Цыганкова еще имеет в запасе завтрашний матч против “Райо Вальекано”.