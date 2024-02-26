  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин отметился эффектным сейвом за Реал в матче против Севильи – ВИДЕО
В тренде

Лунин отметился эффектным сейвом за Реал в матче против Севильи – ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Очередной сухой поединок от голкипера

Лунин отметился эффектным сейвом за Реал в матче против Севильи – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 26 тура чемпионата Испании "Реал" победил "Севилью" со счетом 1:0.

Весь поединок в составе "сливочных" провел украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету один сейв, однако он оказался очень эффектным.

На 62 минуте матча нападающий "андалусийцев" Исаак Ромеро завершал контратаку гостей ударом в упор. Лунин потянул этот удар коленом.

Для Андрея этот матч стал седьмым сухим в нынешнем сезоне Ла Лиги. В общей сложности на его счету за 14 поединков семь пропущенных мячей.

Благодаря победе "Реал" закрепился на первом месте. Отрыв от второй “Барселоны” составляет восемь очков, а от третьей “Жироны” девять. Правда, команда Довбика-Цыганкова еще имеет в запасе завтрашний матч против “Райо Вальекано”.

По теме
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича
yellow-arrow
Реал Мадрид – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура Примеры
yellow-arrow
Безус забил третий гол в последних четырех матчах за Оммонию
Реал (Мадрид) Севилья Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости