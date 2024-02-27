Лунин лидирует в Ла Лиге по процентному соотношению сейвов
В 14 матчах чемпионата Андрей сделал 30 сейвов
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
В 14 матчах чемпионата Андрей сделал 30 сейвов с процентом отраженных ударов 83.8.
Украинец опережает по этому показателю Руя Силву из "Бетиса" (81.3) и Альваро Валлеса из "Лас-Пальмаса" (79.8).
Также интересно, что у конкурента Лунина Кепы процент сейвов составляет 73.5.
Также украинский кипер имеет самый высокий процент сухих матчей в чемпионате (50%), ведь в 14 проведенных матчах в Ла Лиге украинский вратарь сохранил ворота на замке 7 раз.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FBREF
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
- Гвардиола: Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Между Реалом и Жироной шесть очков, Атлетико замыкает первую четверку. Турнирная таблица Ла Лиги
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн