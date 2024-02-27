Лунин лидирует в Ла Лиге по процентному соотношению сейвов

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин является на данный момен лучшим вратарем Ла Лиги т по проценту сделанных сейвов.

В 14 матчах чемпионата Андрей сделал 30 сейвов с процентом отраженных ударов 83.8.

Украинец опережает по этому показателю Руя Силву из "Бетиса" (81.3) и Альваро Валлеса из "Лас-Пальмаса" (79.8).

Также интересно, что у конкурента Лунина Кепы процент сейвов составляет 73.5.

Также украинский кипер имеет самый высокий процент сухих матчей в чемпионате (50%), ведь в 14 проведенных матчах в Ла Лиге украинский вратарь сохранил ворота на замке 7 раз.