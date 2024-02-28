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Знает дольше, чем жену. Зинченко раскрыл фамилию своего самого близкого друга в Арсенале

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Алекс рассказал, с кем больше всего дружит среди игроков лондонцев

Знает дольше, чем жену. Зинченко раскрыл фамилию своего самого близкого друга в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о важности доверия между партнерами по команде.

"Нужно доверять друг другу, это главное. Это касается всего, что происходит на поле или за его пределами. Ты должен чувствовать себя членом семьи со своими товарищами по команде. Именно это делает эту команду особенной, будто мы все члены семьи, все пытаются помочь тебе, подталкивают тебя в трудные моменты в положительном смысле – каждый раз. Это делает твою жизнь намного, гораздо проще.

А командный дух – это когда все полностью сосредоточены на победе в каждой игре. Такой менталитет – это правильный путь к достижению больших целей. Честно говоря, мы все еще учимся этому, но, безусловно, мы на правильном пути к этому.

Мы очень сплоченная команда. Трудно выбрать игрока, с которым я наиболее близок, но если я выберу одного, то это Габриэль Жезус – потому что я знаю его дольше, чем свою жену! Я шучу, но я знаю его очень давно!

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У нас обоих есть дети, поэтому из-за нашего графика достаточно трудно проводить время вместе как семьи, но приятно делиться опытом с игроками из разных стран и культур, хотя мы все говорим на одном языке - языке футбола, который понимают во всем мире.

На самом деле, я всегда хотел поехать в Бразилию, поэтому хорошо иметь друзей по футболу, которых я могу расспросить об этой стране и взять совет", – поделился Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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Источник:
ФК Арсенал
Опубликовал: Алина Ерофеева
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