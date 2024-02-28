Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец

Главный тренер "Уотфорда" U-17 Том Клеверли подлелися своим мнение об игре форварда Кристиана Шевченко, который отметился голом в 1/2 финала турнира Professional Development League против "Бернли" U-17 (2:0).

"Он забил гол, которым бы гордился его отец. В последнее время Кристиан был фантастичен. Я думаю, что Шевченко забил семь голов в последних семи играх.

Он завоевал шанс подняться до команды U-21. Он неустанен в своей командной игре, и я действительно поражен им", - приводит слова Клеверли Telegram-канал Zorya Londonsk.