Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец

Главный тренер "Уотфорда" U-17 Том Клеверли подлелися своим мнение об игре форварда Кристиана Шевченко, который отметился голом в 1/2 финала турнира Professional Development League против "Бернли" U-17 (2:0).

Ранее была информация, что Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства. Также недавно сообщалось, что 17-летний футболист попал в резервный состав сборной Украины U-19.

“Two goals that their fathers would be proud of!” ????



Cleverley sings the praises of his Under-17s after their PDL Cup semi-final win over Burnley. ????️ pic.twitter.com/susRUM2350