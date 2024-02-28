Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец
Сын Андрея Шевченко получил похвалу от наставника команды
(зліва) Фото: WatfordFCAcad
Главный тренер "Уотфорда" U-17 Том Клеверли подлелися своим мнение об игре форварда Кристиана Шевченко, который отметился голом в 1/2 финала турнира Professional Development League против "Бернли" U-17 (2:0).
"Он забил гол, которым бы гордился его отец. В последнее время Кристиан был фантастичен. Я думаю, что Шевченко забил семь голов в последних семи играх.
Он завоевал шанс подняться до команды U-21. Он неустанен в своей командной игре, и я действительно поражен им", - приводит слова Клеверли Telegram-канал Zorya Londonsk.
Ранее была информация, что Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства. Также недавно сообщалось, что 17-летний футболист попал в резервный состав сборной Украины U-19.
“Two goals that their fathers would be proud of!” ????— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
Cleverley sings the praises of his Under-17s after their PDL Cup semi-final win over Burnley. ????️ pic.twitter.com/susRUM2350
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