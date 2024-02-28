  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец
В тренде

Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец

Наши за границей

Сын Андрея Шевченко получил похвалу от наставника команды

Тренер Уотфорда U-17: Кристиан Шевченко забил гол, которым бы гордился его отец

(зліва) Фото: WatfordFCAcad

Новина українською

Главный тренер "Уотфорда" U-17 Том Клеверли подлелися своим мнение об игре форварда Кристиана Шевченко, который отметился голом в 1/2 финала турнира Professional Development League против "Бернли" U-17 (2:0).

"Он забил гол, которым бы гордился его отец. В последнее время Кристиан был фантастичен. Я думаю, что Шевченко забил семь голов в последних семи играх.

Он завоевал шанс подняться до команды U-21. Он неустанен в своей командной игре, и я действительно поражен им", - приводит слова Клеверли Telegram-канал Zorya Londonsk.

Ранее была информация, что Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства. Также недавно сообщалось, что 17-летний футболист попал в резервный состав сборной Украины U-19.

По теме
yellow-arrow
Знает дольше, чем жену. Зинченко раскрыл фамилию своего самого близкого друга в Арсенале
yellow-arrow
Воспитанник Шахтера перешел в европейский клуб, возглавляемый украинцем
yellow-arrow
Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира
Уотфорд Кристиан Шевченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости