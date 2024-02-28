Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира
Он забивает уже в 4-м матче
Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"
"Уотфорд" U-17, цвета которого защищает сын Андрей Шевченко Кристиан, встречался со сверстниками из "Бернли" в рамках 1/2 финала турнира Professional Development League.
"Шершни" одержали победу со счетом 2:0, а один из голов на свой счет записал Кристиан. Он забил первый мяч в ворота "Бернли". Для 17-летнего форварда это уже четвертый гол за лондонский клуб.
В финале "Уотфорд" U-17 сыграет с победителем пары "Кру Александра" – "Флитвуд".
К слову, недавно сын главы УАФ попал в резервный состав сборной Украины U-19.
Shevchenko continues his impressive run of form! ???? pic.twitter.com/4f0p8bDPMj— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
WE'RE IN THE FINAL.#WatfordFC pic.twitter.com/2pQ7dXjT3V— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
Популярное сейчас
- Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля
- СМИ: Матч Динамо - Черноморец пройдет со зрителями
- В Польше задержали журналиста Ткача, который снимал материал о торговле страны с РФ и Беларусью
- Стали известны оценки Забарного за игру с Манчестер Сити
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО