Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира

"Уотфорд" U-17, цвета которого защищает сын Андрей Шевченко Кристиан, встречался со сверстниками из "Бернли" в рамках 1/2 финала турнира Professional Development League.

"Шершни" одержали победу со счетом 2:0, а один из голов на свой счет записал Кристиан. Он забил первый мяч в ворота "Бернли". Для 17-летнего форварда это уже четвертый гол за лондонский клуб.

В финале "Уотфорд" U-17 сыграет с победителем пары "Кру Александра" – "Флитвуд".

К слову, недавно сын главы УАФ попал в резервный состав сборной Украины U-19.