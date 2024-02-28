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Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира

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Он забивает уже в 4-м матче

Гол Кристиана Шевченко вывел Уотфорд U-17 в финал юношеского турнира

Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"

Новина українською

"Уотфорд" U-17, цвета которого защищает сын Андрей Шевченко Кристиан, встречался со сверстниками из "Бернли" в рамках 1/2 финала турнира Professional Development League.

"Шершни" одержали победу со счетом 2:0, а один из голов на свой счет записал Кристиан. Он забил первый мяч в ворота "Бернли". Для 17-летнего форварда это уже четвертый гол за лондонский клуб.

В финале "Уотфорд" U-17 сыграет с победителем пары "Кру Александра" – "Флитвуд".

К слову, недавно сын главы УАФ попал в резервный состав сборной Украины U-19.

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Уотфорд Кристиан Шевченко
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Источник:
Watford FC Academy
Опубликовал: Алина Ерофеева
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