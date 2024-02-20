Сын Шевченко включен в резервный состав сборной Украины U-19
Получил паспорт?
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год.
В состав команды U-19 попал Кристиан Шевченко - сын президент УАФ Андрея Шевченко.
17-летний форвард "Уотфорда" U-18 включен в резервный "сине-желтых", а его тренером указан Дмитрий Михайленко. Ранее сообщалось, что он возглавит сборную Украины U-19.
Также в СМИ была информация, что Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства.
Стоит заметить, что в приказе Минспорта дата рождения Кристиана указана 13 января 2006 года, хотя на самом деле он родился 10 ноября 2006-го.
Популярное сейчас
- Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки
- Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео
- Официально: Наполи назначил нового главного тренера
- Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, застрелили в Испании
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО