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Сын Шевченко включен в резервный состав сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины

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Сын Шевченко включен в резервный состав сборной Украины U-19

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год.

В состав команды U-19 попал Кристиан Шевченко - сын президент УАФ Андрея Шевченко.

17-летний форвард "Уотфорда" U-18 включен в резервный "сине-желтых", а его тренером указан Дмитрий Михайленко. Ранее сообщалось, что он возглавит сборную Украины U-19.

Также в СМИ была информация, что Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства.

Стоит заметить, что в приказе Минспорта дата рождения Кристиана указана 13 января 2006 года, хотя на самом деле он родился 10 ноября 2006-го.

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Андрей Шевченко Украина U-19 Уотфорд УАФ Кристиан Шевченко
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Источник:
Мінспорту України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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