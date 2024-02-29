Мудрик – лучший игрок матча Челси - Лидс по версии болельщиков

28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Пресс-служба "синих" провела опрос среди своих болельщиков на тему того, кто стал лучшим игроком встречи. Фанаты выбрали вингера Михаила Мудрика.

За украинца проголосовали 55,8% пользователей, за Конора Галлахера - 27.7%, за Николя Джексона - 16,5%.

Напомним, Михаил отличился голом на 37-й минуте при счете 1:1.

В текущем сезоне 23-летний Мудрик провел 27 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.