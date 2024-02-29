Мудрик – лучший игрок матча Челси - Лидс по версии болельщиков
Украинец набрал 55,8% голосов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Пресс-служба "синих" провела опрос среди своих болельщиков на тему того, кто стал лучшим игроком встречи. Фанаты выбрали вингера Михаила Мудрика.
За украинца проголосовали 55,8% пользователей, за Конора Галлахера - 27.7%, за Николя Джексона - 16,5%.
Напомним, Михаил отличился голом на 37-й минуте при счете 1:1.
В текущем сезоне 23-летний Мудрик провел 27 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
Last night's star man! ????@BingXOfficial | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/wlvU0nkFQ0— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 29, 2024
Популярное сейчас
- Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
- Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
- Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в кубковом матче с Лидсом - оценки за поединок
- Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО