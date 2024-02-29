Горячее лиссабонское дерби. Трубин выйдет в старте Бенфики на кубковый матч против Спортинга
В Португалии пришла пора полуфинальных матчей национального Кубка
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В четверг, 29 февраля, в Португалии состоится первый полуфинальный матч Кубка, в котором "Спортинг" примет "Бенфику". Поединок начнется в 22:45.
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В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер
Напомним, что это будет 34-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 33-х он пропустил 27 голов и в 13 поединках отстоял "на ноль".
???? JÁ HÁ ????????????????! #SCPSLB • #TaçadePortugal pic.twitter.com/SZVnsLrMh2— SL Benfica (@SLBenfica) February 29, 2024
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