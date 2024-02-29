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Горячее лиссабонское дерби. Трубин выйдет в старте Бенфики на кубковый матч против Спортинга

Наши за границей
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В Португалии пришла пора полуфинальных матчей национального Кубка

Горячее лиссабонское дерби. Трубин выйдет в старте Бенфики на кубковый матч против Спортинга

instagram.com/anatoliytrubin81

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 29 февраля, в Португалии состоится первый полуфинальный матч Кубка, в котором "Спортинг" примет "Бенфику". Поединок начнется в 22:45.

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В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что это будет 34-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 33-х он пропустил 27 голов и в 13 поединках отстоял "на ноль".

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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