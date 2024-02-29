Горячее лиссабонское дерби. Трубин выйдет в старте Бенфики на кубковый матч против Спортинга

В четверг, 29 февраля, в Португалии состоится первый полуфинальный матч Кубка, в котором "Спортинг" примет "Бенфику". Поединок начнется в 22:45.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин .

Напомним, что это будет 34-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 33-х он пропустил 27 голов и в 13 поединках отстоял "на ноль".