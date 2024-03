17-летний украинец отметился дебютным голом за Манчестер Юнайтед U21 – ВИДЕО

Полузащитник Закери Бауманн дебютировал в составе "Манчестер Юнайтед" U21. "Манкунианцы" встречались в поединке с "Дерби" U21 в рамках Премьер-лиги 2.

В своем первом же матче футболист с украинским и английским гражданством забил на 31-й минуте, сравняв счет во встрече. Полузащитник пробил из пределов штрафной под правую стойку.

That’s a very, very good finish from Baumann.



Made it look easy pic.twitter.com/9d6In8tQW8