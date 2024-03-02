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17-летний украинец отметился дебютным голом за Манчестер Юнайтед U21 – ВИДЕО

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Уже поднялся вверх по структуре "красных дьяволов"

17-летний украинец отметился дебютным голом за Манчестер Юнайтед U21 – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Закери Бауманн дебютировал в составе "Манчестер Юнайтед" U21. "Манкунианцы" встречались в поединке с "Дерби" U21 в рамках Премьер-лиги 2.

В своем первом же матче футболист с украинским и английским гражданством забил на 31-й минуте, сравняв счет во встрече. Полузащитник пробил из пределов штрафной под правую стойку.

В общей сложности он провел на поле 72 минуты. МЮ уступил со счетом 2:4.

27 января Бауманн отметился забитым голом в матче "Манчестер Юнайтед" U18 – "Лидс" U18. В этом сезоне он провел 13 поединков во внутренних юношеских английских первенствах.

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