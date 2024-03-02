Яремчука заменили во втором тайме матча Валенсия - Реал Мадрид
Форвард забил гол, но покинул поле на 57-й минуте
Фото: Getty Images
Роман Яремчук не сыграл полный поединок против мадридского "Реала". Наставник "Валенсии" заменил украинского форварда на 57-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды.
Нападающий смог повлиять на результат и забил в ворота Андрея Лунина.
Яремчук провел свой 22-й матч за испанский клуб, в которых смог 4 раза забить гол.
#ValenciaRealMadrid ????⚪— Valencia CF (@valenciacf) March 2, 2024
⚽ 2-1 | ⌚ 57' ???? @skoda_es
???? @HGuillamon + @Diegolopez_n9
↩️ @sergicanos + Yaremchuk pic.twitter.com/k5XnjtGKQk
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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