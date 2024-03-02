Яремчука заменили во втором тайме матча Валенсия - Реал Мадрид

Роман Яремчук не сыграл полный поединок против мадридского "Реала". Наставник "Валенсии" заменил украинского форварда на 57-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды.

Нападающий смог повлиять на результат и забил в ворота Андрея Лунина.

Яремчук провел свой 22-й матч за испанский клуб, в которых смог 4 раза забить гол.