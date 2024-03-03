Коваленко против Кальяри. Украинец попал в стартовый состав Эмполи
Матч начнется в 16:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Виктор Коваленко будет играть в стартовом составе "Эмполи". Сегодня в рамках 27-го тура чемпионата Италии "Эмполи" сыграет против "Кальяри".
Это вторая игра подряд, в которой украинец выходит со старта.
Alle 15.00 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il Cagliari; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 3, 2024
EMPOLI: Caprile; Walukiewcz, Kovalenko, Cacace, Marin, Cancellieri, Destro, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli pic.twitter.com/lJ3CDrJbUt
Напомним, за этот сезон Коваленко сыграл в 12 матчах и забил 1 гол.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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