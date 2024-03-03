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Коваленко против Кальяри. Украинец попал в стартовый состав Эмполи

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Обновлено

Матч начнется в 16:00

Коваленко против Кальяри. Украинец попал в стартовый состав Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Виктор Коваленко будет играть в стартовом составе "Эмполи". Сегодня в рамках 27-го тура чемпионата Италии "Эмполи" сыграет против "Кальяри".

Это вторая игра подряд, в которой украинец выходит со старта.

Напомним, за этот сезон Коваленко сыграл в 12 матчах и забил 1 гол.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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