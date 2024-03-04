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Третий матч подряд. Малиновский снова в запасе Дженоа, сегодня - на матч с Интером

Наши за границей
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Украинец снова присел на лавку

Третий матч подряд. Малиновский снова в запасе Дженоа, сегодня - на матч с Интером

Genoa

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" примет "Дженоа".

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский на сегодняшний поединок остался в запасе. Он уже третий матч подряд остается на лавке – последний раз полузащитник выходил в стартовом составе своей команды 24 февраля на матч против "Аталанты".

Ну и отметим, что все в текущем сезоне Серии А Руслан провел за "Дженоа" 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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