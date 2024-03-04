Третий матч подряд. Малиновский снова в запасе Дженоа, сегодня - на матч с Интером

Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" примет " Дженоа ".

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский на сегодняшний поединок остался в запасе. Он уже третий матч подряд остается на лавке – последний раз полузащитник выходил в стартовом составе своей команды 24 февраля на матч против "Аталанты".

Ну и отметим, что все в текущем сезоне Серии А Руслан провел за "Дженоа" 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.