Третий матч подряд. Малиновский снова в запасе Дженоа, сегодня - на матч с Интером
Украинец снова присел на лавку
Genoa
Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" примет "
Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский на сегодняшний поединок остался в запасе. Он уже третий матч подряд остается на лавке – последний раз полузащитник выходил в стартовом составе своей команды 24 февраля на матч против "Аталанты".
Ну и отметим, что все в текущем сезоне Серии А Руслан провел за "Дженоа" 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
⤵️ STARTING XI #InterGenoa pic.twitter.com/zohgI1nU7N— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2024
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