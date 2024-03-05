  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
В тренде

"Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом

Наши за границей

Судья отменил победный гол Беллингема

"Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча 27-го тура Ла Лиги с "Реалом", в котором он отметился забитым голом.

"Сейчас смешанные ощущения. С одной стороны, хорошо сыграть вничью с Реалом. Но с другой стороны, последние минуты, травма Диакаби… Это сказывается. Я не скажу, что мы счастливы после матча.

Мы играли против фантастической команды. Одно очко – неплохо. Думаю, болельщики могут гордиться нами. Спасибо им за поддержку.

Гол Беллингема? Если честно, я не понял, что произошло. Я лично не видел момента, потому что был далеко. Но ребята говорят, что рефери начал свистеть до навеса. Однако у нас есть VAR, все можно проверить. Это не моя проблема.

Месталья? Это особенный стадион, тем более против "Реала". Болельщики замечательные, атмосфера невероятная. Спасибо фанатам за эту атмосферу. Я горжусь играть при таких болельщиков.

Мой гол? Я видел эту возможность. Это часть футбола, что даже такие игроки как Карвахаль могут ошибаться. Мы много работаем над высоким прессингом и так я получил этот шанс. Я готов делать все, что угодно, чтобы забивать. Рад забить снова", - цитирует Яремчука украинский комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

Читайте такжеПримера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?
По теме
yellow-arrow
Ярмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле
yellow-arrow
Харатин: Из УПЛ много клубов звонили и были заинтересованы
yellow-arrow
Ливерпуль, Сити и Арсенал на вершине, Челси - во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
Валенсия (Испания) Роман Яремчук Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости