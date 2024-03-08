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Президент Лехии высказался о скандальном подписании Вьюнника

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Президент Лехии высказался о скандальном подписании Вьюнника

lechia.pl

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Президент польской "Лехии" Паоло Уфнер прокомментировал подписание 21-летнего украинского форварда Богдана Вьюнника из "Шахтера".

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"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к "Лехии".

Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", — сказал Уфнер.

Напомним, что Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Однако "Шахтер" обратится с иском против Вьюнника и "Лехии", поскольку "горняки" не согласны с односторонним расторжением контракта игрока.

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Источник:
gdansk.pl
Опубликовал: Михаил Черныш
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