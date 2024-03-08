Президент Лехии высказался о скандальном подписании Вьюнника

Президент польской "Лехии" Паоло Уфнер прокомментировал подписание 21-летнего украинского форварда Богдана Вьюнника из "Шахтера".

"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к "Лехии".

Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", — сказал Уфнер.