Президент Лехии высказался о скандальном подписании Вьюнника
В Польше говорят, что все нормально
lechia.pl
Президент польской "Лехии" Паоло Уфнер прокомментировал подписание 21-летнего украинского форварда Богдана Вьюнника из "Шахтера".
"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.
В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к "Лехии".
Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", — сказал Уфнер.
Напомним, что Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Однако "Шахтер" обратится с иском против Вьюнника и "Лехии", поскольку "горняки" не согласны с односторонним расторжением контракта игрока.
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