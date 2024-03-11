Мудрик снова остался в запасе Челси. Сегодня синие сыграют с Ньюкаслом

Сегодня, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ " Челси " примет "Ньюкасл". Матч начнется в 22:00.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик в заявке на матч, но снова остался в запасе и може выйти на замену.

Отметим, что последний раз в старте "синих" в матчах АПЛ украинец выходил 27 декабря в матче против "Кристал Пелас" (2:1), однако появлялся с первых минут в недавних кубковых матчах команды.