Мудрик снова остался в запасе Челси. Сегодня синие сыграют с Ньюкаслом
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ "
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик в заявке на матч, но снова остался в запасе и може выйти на замену.
Отметим, что последний раз в старте "синих" в матчах АПЛ украинец выходил 27 декабря в матче против "Кристал Пелас" (2:1), однако появлялся с первых минут в недавних кубковых матчах команды.
Ну и напомним, что UA-Футбол проведет
Just in: tonight’s Chelsea team! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheNew pic.twitter.com/eTjOtlTFqq— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
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