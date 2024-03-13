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Отыграл 15 минут. Определились оценки Зинченко за матч с Порту

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"Арсенал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Отыграл 15 минут. Определились оценки Зинченко за матч с Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

12 марта завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Порту". В основное время поединка "канониры" одержали минимальную победу со счетом 1:0. По сумме двух встреч (1:1) игра перешла в овертайм, а затем в серию пенальти, где сильнее оказалась команда Микеля Артеты.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко появился на поле в последние 15 минут матча. На его счету 23 касания мяча, 16 точных передач из 18 (89%), 3 потери владения и 1 длинная передача.

WhoScored оценил действия украинца в 6.1, а SofaScore поставил ему оценку 6.7. Лучшим же футболистом был признан Давид Райя (8.1, 8.5).

Отыграл 15 минут. Определились оценки Зинченко за матч с Порту - изображение 1
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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