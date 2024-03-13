Кочергин забил в чемпионате Польше, Ракув украинца продолжает бороться за чемпионство. ВИДЕО
Четвертый гол Владислава в текущем чемпионате Польши
instagram.com/rakowczestochowa
В среду, 13 марта, в Польше состоялся матч местного чемпионата, в котором "Корона Кельце" принимала "Ракув".
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В составе гостей вышел в стартовом составе украинский хавбек Владислав Кочергин и отметился забитым голом – уже на 6-й минуте он удачно подключился к атаке и отправил мяч в сетку.
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В итоге, матч закончился победой "Ракува" 2:0, который продолжает бороться за чемпионство и отстает от "Ягеллонии" и "Шлонска" на два очка.
Ну и отметим, что это первый гол Владислава Кочергина с 8 октября и четвертый в сезоне Экстраклассы.
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