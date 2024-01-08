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Кочергин: В Варшаве уже каждый пятый украинец

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Хавбек рассказал о жизни в Польше

Кочергин: В Варшаве уже каждый пятый украинец

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский хавбек "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о своей нынешней жизни в Польше.

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"Немножко отличается все. Но здесь такие же открытые люди в Польше, которые с первого дня мне пытались как-то помочь. Несколько необычно было, что здесь в выходные дни все закрыто. Я к такому не привык. В Украине, напротив, в выходные дни можно куда-нибудь уйти и отдохнуть. А так все хорошо. Мне нравится здесь жизнь, и мы с семьей довольны.

Если человек приезжает в Варшаву, то там уже каждый пятый украинец. Идешь по торговому центру и слышишь украинские слова и такое чувство, что ты в Украине. Если брать другие города, то там уже меньше будет украинцев.

Но я не считаю, что здесь нужно долго адаптироваться", – сказал Кочергин.

Напомним, ч то в текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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