Кочергин: В Варшаве уже каждый пятый украинец
Хавбек рассказал о жизни в Польше
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский хавбек "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о своей нынешней жизни в Польше.
"Немножко отличается все. Но здесь такие же открытые люди в Польше, которые с первого дня мне пытались как-то помочь. Несколько необычно было, что здесь в выходные дни все закрыто. Я к такому не привык. В Украине, напротив, в выходные дни можно куда-нибудь уйти и отдохнуть. А так все хорошо. Мне нравится здесь жизнь, и мы с семьей довольны.
Если человек приезжает в Варшаву, то там уже каждый пятый украинец. Идешь по торговому центру и слышишь украинские слова и такое чувство, что ты в Украине. Если брать другие города, то там уже меньше будет украинцев.
Но я не считаю, что здесь нужно долго адаптироваться", – сказал Кочергин.
Напомним, ч то в текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
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