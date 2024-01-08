Кочергин: В Варшаве уже каждый пятый украинец

Украинский хавбек "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о своей нынешней жизни в Польше.

"Немножко отличается все. Но здесь такие же открытые люди в Польше, которые с первого дня мне пытались как-то помочь. Несколько необычно было, что здесь в выходные дни все закрыто. Я к такому не привык. В Украине, напротив, в выходные дни можно куда-нибудь уйти и отдохнуть. А так все хорошо. Мне нравится здесь жизнь, и мы с семьей довольны.

Если человек приезжает в Варшаву, то там уже каждый пятый украинец. Идешь по торговому центру и слышишь украинские слова и такое чувство, что ты в Украине. Если брать другие города, то там уже меньше будет украинцев.

Но я не считаю, что здесь нужно долго адаптироваться", – сказал Кочергин.