"Выглядел достаточно неуверенным", - Райт раскритиковал Зинченко за матч с Порту
Не впечатлил и много на себя брал
Украинский защитник "
Впрочем, игра украинца в отчетном поединке понравилась не всем – Алекс получил изрядную порцию критики от легенды канониров Иана Райта.
"Недовольство трибун в адрес Зинченко, думаю, было связано с тем, что от него ждали, чтобы он дорожил мячом и развивал комбинации своей команды, а не просто избавлялся от него.
Зинченко выглядел достаточно неуверенным. Не знаю, с чем это было связано, может, просто с тем, что он долго не играл.
И еще он пытается много сделать, играя на позиции левого защитника. Мне от этого страшно становится. Думаю, и болельщики "Арсенала" испытывают схожие чувства. Зинченко должен быть на поле тем, кем туда выходит, сохранять спокойствие и дорожить мячом", – сказал Райт.
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