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"Выглядел достаточно неуверенным", - Райт раскритиковал Зинченко за матч с Порту

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Не впечатлил и много на себя брал

"Выглядел достаточно неуверенным", - Райт раскритиковал Зинченко за матч с Порту

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, который недавно восстановился после травмы, вышел на замену в дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" и помог своей команде пройти в четвертьфинал турнира.

Впрочем, игра украинца в отчетном поединке понравилась не всем – Алекс получил изрядную порцию критики от легенды канониров Иана Райта.

"Недовольство трибун в адрес Зинченко, думаю, было связано с тем, что от него ждали, чтобы он дорожил мячом и развивал комбинации своей команды, а не просто избавлялся от него.

Зинченко выглядел достаточно неуверенным. Не знаю, с чем это было связано, может, просто с тем, что он долго не играл.

И еще он пытается много сделать, играя на позиции левого защитника. Мне от этого страшно становится. Думаю, и болельщики "Арсенала" испытывают схожие чувства. Зинченко должен быть на поле тем, кем туда выходит, сохранять спокойствие и дорожить мячом", – сказал Райт.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Иан Райт
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Источник:
The Boot Room
Опубликовал: Михаил Черныш
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