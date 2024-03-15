"Выглядел достаточно неуверенным", - Райт раскритиковал Зинченко за матч с Порту

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко, который недавно восстановился после травмы, вышел на замену в дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" и помог своей команде пройти в четвертьфинал турнира.

Впрочем, игра украинца в отчетном поединке понравилась не всем – Алекс получил изрядную порцию критики от легенды канониров Иана Райта.