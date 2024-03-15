Агент Педриньо: Если война в Украине продолжится, думаю, мы выберем еще один вариант с арендой

В начале февраля " Шахтер " продлил контракт с 25-летним вингером Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро". В донецком клубе заявили, что рассчитывают на то, что футболист вернется в Украину летом.

Впрочем, пока что говорить о том, что бразилец точно вернется в Украину преждевременно. Как заявил агент футболиста Уилл Дантас, к Педриньо проявляет интерес неназванный клуб из Сан-Паулу, а главная причина, почему игрок не спешит возвращаться – война, которая продолжается в стране.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Читайте также Шахтер продлил контракт с Педриньо. В клубе ждут его летом