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Агент Педриньо: Если война в Украине продолжится, думаю, мы выберем еще один вариант с арендой

Наши за границей
Обновлено

Не факт, что бразилец летом вернется в Шахтер

Агент Педриньо: Если война в Украине продолжится, думаю, мы выберем еще один вариант с арендой

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В начале февраля "Шахтер" продлил контракт с 25-летним вингером Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро". В донецком клубе заявили, что рассчитывают на то, что футболист вернется в Украину летом.

Впрочем, пока что говорить о том, что бразилец точно вернется в Украину преждевременно. Как заявил агент футболиста Уилл Дантас, к Педриньо проявляет интерес неназванный клуб из Сан-Паулу, а главная причина, почему игрок не спешит возвращаться – война, которая продолжается в стране.

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"Сегодня позвонил тренер топ-команды из Сан-Паулу. Я не могу сказать, кто это был, но для меня и для Педриньо было большой честью получить этот звонок, потому что это признание. Все открыто, потому что Педриньо должен вернуться в "Шахтер" в июльское окно.

Однако все будет зависеть от того, что к тому времени произойдет в Украине. Если война продолжится, я думаю, мы выберем еще один вариант с арендой. Но нам нужно сесть и поговорить", – заявил Дантас.

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Источник:
Itatiaia
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
15.03.2024 в 18:55
Короче, нах он такой нужен
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Комментарии 1
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scorpius (Ck)
15.03.2024 в 18:55
Короче, нах он такой нужен
Ответить
0
0

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