Агент Педриньо: Если война в Украине продолжится, думаю, мы выберем еще один вариант с арендой
Не факт, что бразилец летом вернется в Шахтер
Фото: ФК Шахтер Донецк
В начале февраля "
Впрочем, пока что говорить о том, что бразилец точно вернется в Украину преждевременно. Как заявил агент футболиста Уилл Дантас, к Педриньо проявляет интерес неназванный клуб из Сан-Паулу, а главная причина, почему игрок не спешит возвращаться – война, которая продолжается в стране.
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"Сегодня позвонил тренер топ-команды из Сан-Паулу. Я не могу сказать, кто это был, но для меня и для Педриньо было большой честью получить этот звонок, потому что это признание. Все открыто, потому что Педриньо должен вернуться в "Шахтер" в июльское окно.
Однако все будет зависеть от того, что к тому времени произойдет в Украине. Если война продолжится, я думаю, мы выберем еще один вариант с арендой. Но нам нужно сесть и поговорить", – заявил Дантас.
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