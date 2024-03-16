Лунин выйдет в старте Реала на матч против Осасуны

В рамках 29 тура чемпионата Испании "Осасуна" встретится с "Реалом". В стартовом составе "сливочных" появится украинский голкипер Андрей Лунин.

Для него это будет 17-й матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. В общей сложности на его счету 22 поединка за мадридцев в этом сезоне.

Перед этим матчем "Реал" лидирует в Примере, в то время как "Осасуна" находится на 10-й позиции.

Поединок начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.