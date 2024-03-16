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Лунин выйдет в старте Реала на матч против Осасуны

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"Сливочные" сыграют против середняка

Лунин выйдет в старте Реала на матч против Осасуны

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 29 тура чемпионата Испании "Осасуна" встретится с "Реалом". В стартовом составе "сливочных" появится украинский голкипер Андрей Лунин.

Для него это будет 17-й матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. В общей сложности на его счету 22 поединка за мадридцев в этом сезоне.

Перед этим матчем "Реал" лидирует в Примере, в то время как "Осасуна" находится на 10-й позиции.

Поединок начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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