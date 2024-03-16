Лунин выйдет в старте Реала на матч против Осасуны
"Сливочные" сыграют против середняка
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 29 тура чемпионата Испании "Осасуна" встретится с "Реалом". В стартовом составе "сливочных" появится украинский голкипер Андрей Лунин.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2024
???? @Osasuna @UnicajaBanco | #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/U9BMzkNRS8
Для него это будет 17-й матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. В общей сложности на его счету 22 поединка за мадридцев в этом сезоне.
Перед этим матчем "Реал" лидирует в Примере, в то время как "Осасуна" находится на 10-й позиции.
Поединок начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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