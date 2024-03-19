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Тренер, сбежавший из Черноморца, трудоустроился в клубе из Майами

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В США объяснили, почему взяли украинца на работу

Тренер, сбежавший из Черноморца, трудоустроился в клубе из Майами

фото из соцсетей

Новина українською

Тренер по физподготовке "Черноморца" Игорь Касьяненко, который не вернулся с командой с турецких сборов, трудоустроился в США.

ФК "Дейд Каунти" объявил о запуске новой тренировочной программы для футболистов до 23 лет под руководством украинца. Вот, что ответили в клубе из Майами на запрос в NV, чей побег осудили в "Черноморце":

"Как вы знаете, сотни тысяч людей бегут из Украины из-за войны. Здесь, в Соединенных Штатах, мы встречаем всех с распростертыми объятиями. Мы не можем контролировать, кто и почему решает покинуть свою страну, но мы более чем счастливы работать с Игорем и многими другими украинцами, которые хотят сотрудничать с нашим футбольным клубом.

Мы всегда будем стремиться работать с лучшими и самыми яркими футбольными талантами".

Ранее "Черноморец" заявлял о том, что инициировал процесс аннулирования тренерской лицензии Игорю Касьяненко.

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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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