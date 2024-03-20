Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал ситуацию с травмой Виктора Цыганкова и его поездки в сборную Украины.

"Он на 100% надежный и преданный нам футболист. В нем нет никаких сомнений. С каждым днем его состояние будет все лучше и лучше. Мы посмотрим, сможет ли он сыграть за Украину в четверг, но мы обязаны были отпустить его со сборной.

Мы все знаем о травме, которую он получил против "Осасуны" (2:0), а растяжение связок колена – это больно. В течение недели он пытался работать, чтобы быть готов к матчу с "Хетафе", но ему было некомфортно. Сейчас мы должны увидеть, как он себя чувствует и как он тренируется со сборной Украины. Мы доверяем Цыганкову", – сказал Мичел.