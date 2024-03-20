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Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины

Наши за границей

Фаны каталонцев были недовольны тем, что травмированный украинец поехал в расположение сборной

Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал ситуацию с травмой Виктора Цыганкова и его поездки в сборную Украины.

"Он на 100% надежный и преданный нам футболист. В нем нет никаких сомнений. С каждым днем его состояние будет все лучше и лучше. Мы посмотрим, сможет ли он сыграть за Украину в четверг, но мы обязаны были отпустить его со сборной.

Мы все знаем о травме, которую он получил против "Осасуны" (2:0), а растяжение связок колена – это больно. В течение недели он пытался работать, чтобы быть готов к матчу с "Хетафе", но ему было некомфортно. Сейчас мы должны увидеть, как он себя чувствует и как он тренируется со сборной Украины. Мы доверяем Цыганкову", – сказал Мичел.

В текущем сезоне Цыганков провел 27 матчей за "Жирону", забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Сейчас Виктор находится в расположении сине-желтых и продолжает индивидуально восстанавливаться.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Украина Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:54
в старті не вийде.може вийти в 2-му таймі.якщо ситуація вимагатиме.
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:54
в старті не вийде.може вийти в 2-му таймі.якщо ситуація вимагатиме.
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3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2024 в 11:07
Будем надіятись, що його допомога не знадобиться і переможуть без нього!
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