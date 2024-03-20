Сабо: Уверен, что совесть со временем Тимощука замучит
Анатолий подал иск в Лозанну против УАФ
ТК Футбол 1/2/3
Как уже сообщалось ранее, украинец Анатолий Тимощук, который продолжает работать в российском "Зените", подал иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал эту новость.
– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?
– Тимощук судится с УАФ? Да вы что! У него просто мозгов нет, раз никак не успокоится. Когда-то он заслужил эти награды, но предал страну. Тимощуку следует напомнить, что он из Волыни, и сказать, сколько людей в этом регионе воюет и погибает от российской агрессии.
– Если, не дай бог, САЅ примет решение в пользу Тимощука, что тогда делать, возвращать ему регалии?
– Даже если он выиграет суд, то в Украину не вернется, его не пустят, разве что под другой фамилией когда-нибудь.
Тимощук сам виноват. Многие ребята вернулись из россии, а он еще судиться начал. Надо было думать не о деньгах, а о своем престиже и семье. Он бросил своих детей, не платит алименты. Это показывает, какой Тимощук нехороший человек. Не такой уж большой футболист, чтобы о нем говорить.
– Как думаете, Тимощук получит российский паспорт?
– Может, он уже и получил российский паспорт, мы ведь не знаем.
– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Как вы считаете, Тимощук заслуживает такого наказания?
– Бог дал человеку жизнь, и только он имеет право его забирать. Зачем нам убивать Тимощука? Мы его уже отвергли, это и есть наказание. Его совесть не даст ему жить спокойно.
– Если Тимощук захочет смыть свой позор кровью: вернется в Украину, вступит в ВСУ и пойдет на передовую воевать против россиян?
– Никто Тимощука не пустит на фронт. Ему нельзя будет верить. Возможно, его уже завербовали российские спецслужбы. Но Тимощук этого и не сделает. Он сидит спокойно на России и зарабатывает деньги. Однако я уверен, что совесть со временем его замучит.
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