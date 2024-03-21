Левченко: Мудрику нужно было делать не такой большой шаг из Шахтера в Челси, а найти команду поскромнее
В таком случае украинец получал бы больше игровой практики
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Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями об игре украинца Михаила Мудрика за "
"Я положительно отношусь к стратегии продаж "Шахтера". То, за какие деньги они продают своих игроков, – это круто. Но хочется, чтобы этот шаг был не столь высоким сразу, как у Мудрика, и не пришлось переступать через ступеньки, которые нужны для развития футболиста. Переход из "Шахтера" в "Челси" – это колоссальный шаг.
Идеальные трансферы – это переход Цыганкова и Довбика в "Жирону". Шанс заиграть в такой команде гораздо больше, и наши ребята это доказывают.
Мудрику очень сложно дается адаптация в "Челси". Ему нужно было делать не такой большой шаг из "Шахтера", а найти команду поскромнее, где он постоянно играл бы. С таким ценником от него многое ждут и эту позицию нужно приходить уже сформировавшимся игроком.
Видно, что у Мудрика есть невероятный заряд и очень мотивирован, но в то же время у него были определенные проблемы с пониманием игры. Это касается всего футбола "Челси", так что я бы здесь все не списывал на Мудрика.
У него феноменальная скорость и обводка, но есть определенные сложности с тактическими расстановками, которые нужно улучшать. Классно, что он забил "Ньюкаслу", это поможет ему психологически", - сказал Левченко.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.
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